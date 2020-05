Informations sur les transports scolaires dans l’Ouest

Le TCO informe les familles de l’Ouest que les transports scolaires redémarrent à compter du 18 mai prochain, pour les établissements qui rouvriront leurs portes.Des mesures et consignes sont à respecter afin de garantir aux élèves une sécurité optimale.- Le port du masque est obligatoire pour les élèves de 11 ans et plus, à l’intérieur des cars scolaires et également aux arrêts de bus.- Le respect de la distanciation physique dans les cars : 1 siège sur 2 sera condamné.Plus d'infos sur le site du TCO