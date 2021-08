Informations pratiques suite au mouvement de grève en cours dans les transports scolaires dans l’Ouest

Il apparait que 118 circuits scolaires (sur 216) seront concernés par le mouvement de grève en cours qui impactera les transports scolaires, et ce pour une durée indéterminée.



Le TCO a mis en place une page web dédiée pour que les parents d’élèves puissent savoir si le transport de leur(s) enfant(s) sera concerné par la grève.



Les familles sont invitées à consulter la page dédiée sur le site www.karouest.re.



Pour rappel, les numéros de circuits scolaires des élèves ont été fournis aux familles lors de la procédure d’inscription. Ils figurent également sur leur compte en ligne (accessible depuis le site www.karouest.re)



Point de vigilance : dans certains cas, le transport sera assuré à l’aller le matin, mais pas au retour, ou inversement.



Dans le cas où le transport de l’enfant ne sera pas assuré, le matin et/ou le soir, les familles doivent prendre leurs dispositions.



Les parents d’élèves qui n’ont pas accès à internet peuvent appeler le Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit depuis La Réunion).



Cette page web sera mise à jour au fur et à mesure des informations qui seront transmises au TCO par les transporteurs.



Les parents d’élèves sont invités à vérifier la page dédiée sur le site www.karouest.re dimanche 15 août en fin de journée, dans l’hypothèse où la situation aurait évolué.



Consignes à respecter :



- Pour les élèves scolarisés jusqu’au CM2 : Afin de s’assurer que l’élève ait bien été pris en charge par le transport scolaire, le TCO demande à ce qu’un parent soit présent le matin à l’arrêt de bus jusqu’à ce que l’élève soit monté à bord du véhicule.



- Pour les élèves âgés de 12 ans et plus : Le TCO rappelle que le port du masque est obligatoire dans les cars scolaires, pendant tout le trajet.



Infos : Site internet www.karouest.re | Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit depuis La Réunion)