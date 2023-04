Informations FEADER 2023-2027

Les premiers dispositifs d'aides ("Dotation Jeune Agriculteur" et "Création ou modernisation de bâtiments d'élevage") sont actifs depuis le 12 avril 2023 à La Réunion et marquent l'ouverture officielle de la déclinaison du Plan Stratégique National pour les aides non surfaciques financées par le FEADER 2023-2027.Les autres dispositifs vont être ouverts progressivement au cours des prochains mois de 2023.Les nouveaux formulaires de demande d'aide sont en ligne.A noter que la nouvelle programmation 2023-2027, dispose de 260M€ de FEADER pour la période 2023-2027.