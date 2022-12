Revenir à la Rubrique CIVIS Information sécheresse : Point de situation au 01/12/2022 à 13h30 heures



Les pluies de ces derniers jours ne permettent pas de recharger suffisamment la ressource en eau. CISE Réunion est contrainte de limiter la distribution en eau sur le secteur du Tévelave.

A cet effet, la distribution de l’eau se fait comme suit :

Sur la partie haute du Tévelave de 05h00 à 06h30 et de 18h00 à 19h00 : Rue Francis Rivière

Bras Sec Les Hauts

Route des Merles partie haute

Lotissement Miel Vert

Chemin Thérésien Cadet

Chemin Parc à Mouton

Chemin de l’Alambic

Rue des Longoses

Ruelle des Canas

Allée des Moutardiers

Ruelle des Cyprès

Chemin des Acacias

Impasse des Capucines

Chemin Milo Grondin

Route du Tévelave partie haute

Impasse Patchoulis Sur la partie basse du Tévelave de 06h30 à 08h00 et de 19h00 à 20h00 : Route du Tévelave partie basse

Chemin Maurer

Chemin des Troënes

Chemin Paul Hermann

Chemin des Bambous

Chemin des Abeilles

Chemin des Camphriers

Route des Vacoas partie haute jusqu’à la maison cadeau

Et toutes les voies adjacentes

Et toutes les voies adjacentes Route Hubert Delisle – Fond Creux

Chemin Boyer Une ressource rare à partager entre tous. Nous demandons aux abonnés des secteurs impactés de limiter leurs consommations aux usages essentiels.

La distribution en eau pourra évoluer en fonction de l’état de la ressource. Dans ce cas, un nouveau point de situation vous sera transmis.

Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…). Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.

En fonction de l’évolution de la situation, ce plan de distribution d’eau pourrait être réactualisé.

CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension. Vous pouvez suivre l’évolution de ces informations sur le site internet www.cise-reunion.re En fonction de l’évolution de la situation, ce plan de distribution d’eau pourrait être réactualisé. La Réunion vit depuis plusieurs semaines une période de sécheresse exceptionnelle. 2022 est l’année la plus sèche depuis 51 ans, selon Météo France.Les pluies de ces derniers jours ne permettent pas de recharger suffisamment la ressource en eau. CISE Réunion est contrainte de limiter la distribution en eau sur le secteur du Tévelave.A cet effet, la distribution de l’eau se fait comme suit :Une ressource rare à partager entre tous. Nous demandons aux abonnés des secteurs impactés de limiter leurs consommations aux usages essentiels.La distribution en eau pourra évoluer en fonction de l’état de la ressource. Dans ce cas, un nouveau point de situation vous sera transmis.Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…). Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.





Dans la même rubrique : < > Coupure d'eau à Bras Sec (Cilaos) ce mardi soir Incendie à Pierrefonds