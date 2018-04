Information et sensibilisation sur la Dengue à Saint-Gilles-les-Hauts

Les agents de l’Agence Régionale de Santé ont fait escale à la Mairie annexe de Saint-Gilles-les-Hauts ce vendredi 6 avril pour informer et sensibiliser la population sur la dengue qui gagne du terrain.Dans le Cadre du PAO Santé, la Mairie de Saint-Paul (Ville santé OMS) et l’ARS multiplient ainsi les actions et les rencontres dans les quartiers, où il semble plus facile d’intervenir auprès des enfants des écoles « plus réceptifs que les parents souvent occupés aux tâches quotidiennes »