A la Une . Information et culture : Le nouveau cari d'Antenne Réunion pour la rentrée

La télévision privée a présenté ce vendredi 12 août ses nouveaux programmes. Maëlys Erissy incarnera un magazine d'information mensuel, Aurélie Béton ira goûter les spécialités locales chez les téléspectateurs et Emilie Minatchy rejoint l'équipe d'Antenne Réunion dans une émission dédiée à la culture. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 12 Août 2022 à 18:33



Antenne Réunion proposera aux téléspectateurs une nouvelle production locale d'information. "52 minutes Actu" sera présenté tous les mois par Maëlys Erissy. L'émission abordera les sujets d'actualité et se penchera sur les problématiques du quotidien des Réunionnais. La première édition sera dédiée au pouvoir d'achat. L'équipe d'Antenne Réunion va non seulement décortiquer les factures mais aussi essayer d'apporter des solutions aux téléspectateurs.



Elle sera dans votre poste une fois par semaine, les vendredi à 19h45. L'ex-candidate de la Star Academy devient un des visages d'Antenne Réunion. La chanteuse aura pour mission de fournir aux Réunionnais une liste des événements culturels sur l'île, des concerts aux manifestations populaires.Elle sera dans votre poste une fois par semaine, les vendredi à 19h45.

Les nouveaux rendez-vous des JT



La feuille de match est inchangée pour les journaux télévisé d'Antenne Réunion à la rentrée. Mais les rendez-vous d'information vont tout de même évoluer. Le 12H30 taclera un sujet de société chaque jour, "Le 12h30 & Vous" de Laura Chateau permettra aux téléspectateurs de poser leurs questions aux "invités-spécialistes" (notamment par SMS au 3030) sur les thématiques récurrentes : Santé (lundi), nature (mardi), parentalité (mercredi), cuisine (jeudi), sport (vendredi).



Le 19H30 d'Antoine Hassler aura un nouveau rendez-vous pour "Le 19h30 & vous". "Dann Rézo" aura pour objectif d'apporter "un regard différent sur l'actualité via les réseaux sociaux et le Web." Thierry Jams sera toujours présent le mercredi pour "Dann Soubik" et le jeudi pour le "Fonnker".



Les éditions du week-end seront toujours présentés par Maëva Pausé. Les rendez-vous sont maintenus comme "À table", "C Tendance" ou encore "Evasion" qui vise à "mettre en lèr les beautés de notre île, en mer, sur les sentiers et dans les montagnes."



Le football aura sa place sur Antenne Réunion avant même le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Qatar. Ophélie Maraval et Thierry Jams vous proposeront une nouvelle édition de "La Réunion foot" le samedi 19 novembre à 19h45.



Antenne Réunion diffusera 14 matchs de la Coupe du Monde 2022 dont deux rencontres de l'Equipe de France en phase de poules, mais aussi plusieurs confrontations des tours à élimination directe où l'on espère bien sûr retrouver les Bleus. Le duel entre l'Espagne et l'Allemagne sera aussi sur la chaîne privée. Des programmes locaux dédiés accompagneront les téléspectateurs tout au long de la compétition et seront présentés par Kemley Rungooah.



Il n'y aura pas que le ballon rond sur la chaîne privée. Julien Andy a quitté son siège sur le plateau du journal télévisé mais reste sur la selle pour le Tour Cycliste Antenne Réunion, du 17 au 25 septembre.



Aurélie Béton à la recherche du cari presque parfait



L'émission de concours de cuisine d'Antenne Réunion, "Tous en cuisine" a maintenant son spin-off. "Tous en cuisine à la kaz" va mettre en lumière tous les chefs cuisiniers qui restent à la maison et régalent leurs proches.



Christophe Bégert, Florence Sellier et Armony pour vous divertir



La collaboration entre Antenne Réunion et EXO FM va continuer. Florence Sellier sera présente tous les jours de la semaine pour vous faire découvrir la playlist du moment de 7h à 8h. L'animatrice incarnera aussi la nouvelle émission "Mazin'Rényon" de la Région tous les vendredis à 18h45 avec des portraits, des interviews et des décryptages. Et vous pourrez aussi la retrouver pour le suivi quotidien de la manifestation populaire, Les Florilèges.



Christophe Bégert sera épaulé par Armony Péria pour Master Quine. L'animateur emblématique d'Antenne Réunion sera aussi à la baguette de la soirée de gala très attendue par les Réunionnais, Miss Réunion 2022, à retrouver le samedi 27 août à 19h45. Marie Payet sera chargée de vous faire vivre les coulisses de l'aventure durant l'émission.



Christophe Bégert rappelle que les "grands rendez-vous" seront toujours à l'antenne comme The Voice Kids, La Star Academy, L'amour est dans le pré, Mask Singer ainsi que les séries télé avec la septième saison de Kumkum Bhagya.



