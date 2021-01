Communiqué Information de la commune du Tampon concernant la qualité des masques distribués à la population

Par Mairie du Tampon - Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 à 15:16 | Lu 117 fois

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la Commune du Tampon a pris des dispositions pour la protection de sa population contre le virus. Ainsi, dès le mois de mars 2020, la Commune du Tampon a commandé 500 000 masques. Chaque Tamponnais (enfants de plus de 11 ans et adultes) a ainsi pu bénéficier de plusieurs masques 100 % coton de Jersey, double et triple couche, lavables et réutilisables. La Commune du Tampon informe que ces masques présentent toutes les qualités et garanties requises pour empêcher les projections pouvant diffuser le virus lorsqu’ils sont utilisés correctement. La Commune du Tampon invite donc les Tamponnais à continuer de les porter pour la protection de tous.