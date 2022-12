Information FEADER

A partir du 1er janvier 2023, comme suite au transfert de compétences, le Département récupère l'instruction et le solde de la totalité des dossiers qui étaient précédemment gérés par la DAAF (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) et le SGH (Secrétariat Général des Hauts).Pour toutes informations et demandes de renseignements, merci d'adresser un courriel à l'adresse suivante : instructionfeader@cg974.fr Par ailleurs, tous les courriers devront être envoyés à l'adresse suivante :Département de la RéunionDirection Europe / Service Instruction FEADER2 rue de la Source97488 Saint Denis Cedex