Information : Ecole de Colimaçons

Comme chaque année, des échanges entre le Rectorat et la Ville de Saint-Leu ont eu lieu sur les prévisions d’effectifs et la carte scolaire pour la rentrée d’août 2023 pour l’ensemble des établissements saint-leusiens.

L’école de Colimaçons compte actuellement deux classes, et quatre niveaux : petite section, moyenne section, grande section et CP pour 40 élèves. L’effectif actuel de la CP est de 11 élèves.

L’école de Bras Mouton est une petite école primaire de 5 classes (de la petite section au CM2).

Dès la prochaine rentrée, les élèves de CP rejoindront l’école de Bras Mouton , sur décision conjointe de l’Académie de la Réunion et de la Ville de Saint-Leu.

Ils effectueront donc leur première année de cycle 2, qui débute le cycle des apprentissages fondamentaux, dans une classe élémentaire.

L’école de Colimaçons continuera à accueillir les élèves de maternelle inscrits en Petite Section, Moyenne Section et Grande Section.

Il ne s’agit donc pas à l’école de Colimaçons d’une fermeture de classe mais uniquement d’un transfert du niveau CP vers l’école de Bras mouton, dans le respect de la logique pédagogique portée par l’Académie de La Réunion.