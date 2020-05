Info travaux | Liaison entre la rue Jesse Owens et la ZA Ravine à Marquet

Les travaux sont réalisés par la mairie de La Possession et le TCO en co-maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de l’opération « Aménagement des voiries de la ZA Ravine à Marquet et création d’une intersection avec la rue Jesse Owens ».La création d’une intersection entre la ZA et la rue Jesse Owens est une phase de cette opération (voir la zone indiquée par un cercle rouge sur la photo aérienne ci-dessous).