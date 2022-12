Info routes : RD 30 Petite-île (chemin Neuf) / RN2

Depuis le 28 novembre, le Département a mis en place à titre expérimental la mise en sens unique de la RD 30 (chemin Neuf) à Petite-Ile. Grâce à cette mesure, le temps de parcours des usagers de la RN2 a été diminué de moitié dans la traversée de Grande Anse.

Au vu de ces résultats probants, le Département informe les usagers que ce mode de gestion sera pérennisé et qu’il continuera à travailler avec la Région pour améliorer plus globalement les temps de parcours entre Saint‑Joseph et Saint-Pierre.