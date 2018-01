Info pratique : votre calendrier de collecte des déchets

Ces réajustements ont pu impacter la collecte des déchets et avoir des incidences sur l’information qui vous a été donnée. Les modifications techniques ne concernent que certains secteurs de La Possession, Le Port, Saint-Paul et Trois-Bassins (aucun impact sur la commune de Saint-Leu).Cette situation a engendré des incompréhensions dans les jours de collecte et nous entendons les réclamations légitimes reçues de la part de certains usagers. Nous (le TCO et ses collecteurs) vous présentons nos excuses pour ces incidents et pour la gêne occasionnée.Ces modifications nécessitent un certain temps incompressible : les erreurs ont été corrigées, les calendriers modifiés, les versions en ligne mises à jour. Les calendriers version papier sont en cours d’impression. Il faut également compter le temps de la distribution en porte-à-porte par nos médiateurs. Vous recevrez donc votre calendrier de collecte dans les jours qui suivent. Selon le prévisionnel et sauf événement majeur (cyclone, …), tous les foyers de l’Ouest devraient avoir leurs calendriers d’ici début février.Vous avez déjà reçu votre calendrier de collecte dans votre boîte à lettres, mais vous constatez que les camions ne passent pas aux jours indiqués.► Les réajustements de circuits de collecte ont dans certains cas entraîné des erreurs sur quelques calendriers déjà distribués. Depuis, l’information sur votre calendrier a été mise à jour. Vous recevrez bientôt votre nouveau calendrier de collecte corrigé. En attendant, vous pouvez consulter et/ou télécharger votre calendrier en ligne sur le site internet www.tco.re ou télécharger l’ appli mobile « TCO Agglo » sur votre smartphone ou tablette pour vous tenir informé des jours de ramassage de vos différents déchets ( ordures ménagères encombrants ).Vous n’avez toujours pas reçu votre calendrier de collecte dans votre boîte à lettres.► Suite aux modifications dus aux réajustements de collecte, nous avons dû suspendre momentanément la diffusion des calendriers, le temps de les corriger et de les commander. Vos calendriers sont donc en cours de réimpression ou de distribution. En attendant votre calendrier papier, vous pouvez consulter et/ou télécharger votre calendrier en ligne sur le site internet www.tco.re ou télécharger l’ appli mobile « TCO Agglo » sur votre smartphone ou tablette pour vous tenir informé des jours de ramassage de vos différents types de déchets ( ordures ménagères encombrants ).Vous avez déjà téléchargé votre calendrier sur le site internet du TCO, mais vous constatez toutefois que les camions ne passent pas aux jours indiqués.► Suite aux différents réajustements techniques qui ont dû être opérés récemment, nous avons mis à jour tous les fichiers. Vous pouvez désormais retrouver la dernière version en ligne sur le site internet du TCO, dans la rubrique « Mon calendrier de collecte » Nous vous rappelons que pour toute information, signalement ou réclamation, vous pouvez contacter le Numéro Vert du TCO 0800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion) : du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 15h.À noter que compte tenu du contexte, nos lignes téléphoniques sont susceptibles d’être engorgées à certains moments. Nous comptons sur votre patience et votre compréhension.Vous pourrez soit renouveler votre appel ultérieurement (aux horaires de réception indiquées ci-dessus), soit remplir à tout moment le formulaire en ligne sur le site www.tco.re dans l’ Espace Habitant ou l’ Espace Entreprise afin que votre demande soit prise en compte.

► Rendez-vous sur la page d’accueil du site www.tco.re.

► Cliquez sur la rubrique « Mon calendrier de collecte ».

► Sélectionnez votre commune de résidence : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins ou Saint-Leu.

► Renseignez le nom de votre rue, puis cliquez sur « Rechercher ».

► Accédez à votre calendrier au format pdf en cliquant sur « Télécharger le calendrier ».



► Rendez-vous sur la page d’accueil du site www.tco.re.

► Cliquez sur la rubrique « La Mobile Apps TCO ».

► Téléchargez et installez l’application « TCO Agglo » sur votre smartphone ou votre tablette (disponible au choix sur App Store ou Google Play).

► Restez connectés et accédez à toute l’actualité du Territoire de la Côte Ouest (dont les jours de collecte des déchets dans votre rue, la « Météo des déchèteries » à consulter avant de vous déplacer et bien d’autres informations utiles…).