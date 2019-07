Info pratique plaisanciers : vigilance fortes houles déclenchée ce jeudi 11 juillet

À l’attention des plaisanciers :

La régie des ports de plaisance du TCO vous demande de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation de vos navires, à savoir un renforcement des amarres et/ou le retrait du plan d’eau pour les embarcations les plus vulnérables (barques péi et petites embarcations pouvant être sorties sur remorque).

Vous êtes également invités à vous mettre à jour au niveau des assurances navires.

Merci de rester vigilants et de suivre l’évolution de ce phénomène météo.

► + d’infos sur Météo France La Réunion

Les services de Météo France déclenchent une “vigilance fortes houles” , ce jeudi 11 juillet 2019, notamment concernant le secteur Ouest de La Réunion.Une houle de secteur Sud-Sud-Ouest abordera en effet les côtes de La Réunion au cours de l’après-midi de ce vendredi 12 juillet. Elle s’amortira au cours de l’après-midi du samedi 13 juillet.Le pic de houle est attendu en milieu de nuit du vendredi 12 au samedi 13 juillet 2019.Cette houle impactera les zones comprises entre la Pointe du Tremblet et la Pointe des Aigrettes en passant par Saint-Leu, et d’une manière atténuée la région comprise entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe des Galets.La hauteur moyenne de cette houle atteindra 5.5 mètres. Les vagues maximales pourraient atteindre 11 mètres au déferlement. Une submersion des plages, une hausse du niveau d’eau dans les lagons, de forts courants dans les passes pourront être observés.À noter qu’un second épisode de fortes houles aura lieu le lundi 15 juillet avec des valeurs moindres : 4,5 mètres en hauteur moyenne avec un impact sur les mêmes zones côtières.