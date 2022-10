Info chantier 2022 : Travaux de modernisation et pose des réseaux collectifs d’eaux usées à Saint-Leu

Un terrassement pour la pose de réseaux (du 24/10 au 10/11) Une pose de réseaux gravitaire (du 24/10 au 10/11) Et une réfection provisoire de la chaussée

Démonter la passerelle piétonne (du 02/11 au 08/11) Réaliser un terrassement pour une voie d’accès au chantier (du 10/10 au 22/11) Réaliser un terrassement pour la pose de réseau (du 23/11 au 06/12) Mettre en place un balisage jusqu’au PR Fontaine Réaliser un terrassement pour la pose de réseaux de Kélonia jusqu’au PR Fontaine (du 02/11 au 12/12)

Le chantier situé au niveau du Four à Chaux nécessite :Concernant les travaux au niveau de Kélonia, l’entreprise devra :Ces travaux d’envergure auront un faible impact sur le trafic routier. Le double sens de circulation sera maintenu dans la mesure du possible, la vitesse sera limitée aux abords des chantiers et le stationnement sera interdit. Merci de votre compréhension.Pour plus d’informations, contactez nos médiateurs de chantier, Jim DAVERY et Kévin ALMA au 0692 46 39 33