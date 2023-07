Influenza aviaire à St-Louis : Une zone de protection de 3 km instaurée

Le communiqué de la préfecture :



La positivité au virus influenza aviaire (IAHP) du type H5N1 ayant été confirmée le 6 juillet dernier sur un site de basse-cour de volailles à Saint-Louis, une zone réglementée composée d’une zone de protection de 3 km et une zone de surveillance de 10 km est instaurée par arrêté préfectoral.



Au sein de cette zone réglementée, dans le but d’empêcher la diffusion du virus sont interdits :

Tout mouvement d’oiseau domestique à l’intérieur de la zone réglementée ou à partir de celle-ci, sauf dérogation préalable délivrée par la DAAF ;



Les rassemblements d’oiseaux et notamment les volailles vivantes dans les foires, les marchés, les expositions et gallodromes (lieux de combats de coqs) ;



Les lâchers de gibier à plumes.



Il convient d’éviter, dans la mesure du possible, les rassemblements de personnes élevant, détenant ou en contact avec les volailles et autres oiseaux.



Par ailleurs, plusieurs prescriptions sont à respecter dans la zone réglementée :



Des obligations déclaratives pour les professionnels et les particuliers détenteurs de volailles. Les particuliers détenteurs de volailles doivent se déclarer auprès des mairies ou sur Internet : https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr ;



La mise en œuvre de mesures de biosécurité renforcées : des informations sur la biosécurité à destination des professionnels et des particuliers détenteurs sont disponibles sur le site : https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-operateurs-professionnels-et-les-particuliers



Les lieux de détention de volailles peuvent faire l’objet de visites par un vétérinaire à la demande de la direction de l'alimentation de l'agriculture et des forêts de La Réunion (DAAF) pour contrôler l’état sanitaire des animaux.



Le préfet de La Réunion appelle chacune et chacun, professionnel ou détenteur à titre familial ou personnel, à la plus grande vigilance et, au sein de la zone réglementée, au respect strict des prescriptions face à ce risque pouvant avoir des conséquences sanitaires et économiques très importantes.



Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité, ainsi que toute baisse importante dans les données de production doivent immédiatement et systématiquement être signalées à la DAAF de La Réunion par les responsables des exploitations qu’elles soient de nature commerciale ou non : alimentation.daaf974@agriculture.gouv.fr, 0262 30 89 89, ou le 0262 40 77 77 les soirs et week-ends.



Le non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral, tout comme le refus de laisser procéder aux contrôles requis est pénalement punissable et chaque cas d’infraction signalé aux services de l’État, ou constaté par eux, sera systématiquement poursuivi.



Par ailleurs, toute personne constatant une mortalité d’oiseau(x) de la faune sauvage, dans l’espace public ou sur sa propriété, doit le signaler au réseau SAGIR : sagir@ofb.gouv.fr en précisant le lieu, les conditions de sa découverte et tout autre élément utile. Par précaution, il convient de ne pas toucher, ni manipuler les animaux qui seraient découverts morts dans ce cadre.