A la Une . Influenza aviaire : Levée des mesures de restriction à La Réunion

À ce jour, aucun nouveau cas n’a été détecté depuis le 30 septembre 2022 et le bilan des actions de surveillance menées permet d’acter, en l’état de la situation à date, le retour d’un état favorable dans la zone réglementée. Par NP - Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 à 08:18

Compte-tenu de ces éléments, le préfet de La Réunion a décidé de lever les mesures de restrictions qui avaient été mises en place dans le cadre de la déclaration de l’évènement.



En parallèle de la levée des mesures sanitaires, les services de l’État restent pleinement mobilisés et vigilants, tant en veille sur toute résurgence qu’en recherche des causes possibles d’introduction sur le territoire, et diligente les contrôles nécessaires autant que de besoin.



Le 30 septembre 2022, les services de l’État étaient informés d’une suspicion d’influenza aviaire au sein de quatre basses-cours de volailles détenues à titre familial et situées dans les hauts de Saint-Paul à La Réunion. Des mesures préventives ont immédiatement été mises en place sur ces sites. Suite à la confirmation de la positivité au virus influenza aviaire hautement pathogène H5N1 des dispositifs visant à éradiquer le risque ont été déployées, notamment l’euthanasie des volailles et canards détenus des quatre sites concernés.



Une zone réglementée a alors été définie entraînant des restrictions afin d’éviter toute dissémination du virus. Des actions de surveillance ont également été mises en place par les services de l’État notamment au moyen de contrôles, réalisés au sein du périmètre concerné, dans les établissements ou structures détentrices de volailles.



Rappel des règles face aux risques



La vigilance de chacune et chacun reste un outil fondamental de la détection et de la protection de notre territoire, sur la base de la réglementation existante.



Ainsi, il est rappelé que l’importation d’animaux vivants ou de leurs produits ou sous-produits sur le territoire répond à des règles strictes qui ont pour objet de protéger la santé humaine, celle des animaux et le potentiel de production de notre île.



- Pour toute demande de renseignements sur ce qui est autorisé ou non à l’importation, contacter la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au 02 62 30 89 89.



- Toute suspicion, dont des mortalités anormales de volailles, doit être systématiquement signalée à la DAAF de La Réunion par e-mail : alimentation.daaf974@agriculture.gouv.fr ou au vétérinaire sanitaire qui suit vos animaux.