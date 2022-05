La grande Une Inflation des matières premières : un restaurant de La Réunion augmente le prix des caris

Un restaurateur dionysien annonce une augmentation du prix de ses repas à emporter pour faire face à la hausse du coût des matières premières. D'autres enseignes vont-elles suivre ? Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 13:53





L'augmentation des prix des produits importés s'ajoutent à cela. Et même



Cela semblait inévitable. Les crises se multiplient au niveau international et la répercussion sur le marché se font sentir depuis plusieurs mois. Les matières premières qui sont parfois nécessaire à la production agro-alimentaire locale ont vu leur prix flamber. Les légumes deviennent plus cher à produire, même à La Réunion.L'augmentation des prix des produits importés s'ajoutent à cela. Et même les fausses pénuries fabriquées de toute pièce ont maintenant des conséquences importantes sur La Réunion. Le cours de la bouteille d'huile de tournesol n'est toujours pas revenu à la normale.

Les restaurateurs ont longtemps essayé de contenir la hausse des prix de leurs repas car beaucoup venaient tout juste de retrouver sa clientèle d'antan après un début d'année encore sous couvre-feu.



Mais l'un d'entre eux annonce officiellement qu'une augmentation des prix est nécessaire pour maintenir le service : que les clients aient leur barquette le midi.



D'autres restaurants vont-ils suivre le pas ? Comprenez-vous cette hausse des prix et soutenez-vous les restaurateurs ?