La grande Une Inflation alimentaire : Pas de baisse des prix en vue

Selon Michel-Edouard Leclerc, les industriels "ont trop augmenté leurs prix", entrainant des baisses de volumes de 10 à 11%. Il indique que "les centres E.Leclerc récupèrent 750.000 nouveaux clients depuis le début de l'année" grâce au succès de la marque de distribution Echo+. "Ceux qui vendent moins cher sont ceux qui récupèrent les clients des plus chers" affirme Michel Edouard Leclerc. "Le pic de l'inflation est sans doute derrière nous", indiquait mercredi soir dernier la Première ministre Elisabeth Borne, lors de son entretien en direct de Matignon. Ce constat n'a pas manqué de faire réagir Michel Edouard Leclerc qui se montre moins optimiste. Au micro d'Europe 1, le patron des supermarchés E.Leclerc expliquait : "On arrive en haut de la flambée des prix mais depuis mars 2022, c'est +17% sur les prix des produits alimentaires. On est encore dans des prix très élevés mais les prix vont augmenter moins vite". Selon lui, la baisse des prix ne sera pas à hauteur des 17% d'augmentation qui ont été prélevés sur le consommateur, indique BFMTV S'agissant de l'absence de répercussion des baisses des matières premières sur les produits finis, Michel Edouard Leclerc réaffirme son "opposition morale" sur le principe, déplorant également un manque "d'arme légale" pour mettre la pression sur les industriels : "En France, légalement, on a le droit de discuter qu'une fois par an et les groupes de distributeurs sont poursuivis quand ils négocient tout le temps [...] On n'a pas le cadre juridique qui nous permettrait d'exiger des baisses de prix des industriels", a-t-il déclaré à BFMTV.Selon Michel-Edouard Leclerc, les industriels "ont trop augmenté leurs prix", entrainant des baisses de volumes de 10 à 11%. Il indique que "les centres E.Leclerc récupèrent 750.000 nouveaux clients depuis le début de l'année" grâce au succès de la marque de distribution Echo+. "Ceux qui vendent moins cher sont ceux qui récupèrent les clients des plus chers" affirme Michel Edouard Leclerc.