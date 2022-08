A la Une . Inflation : Une hausse de 10% attendue dans les rayons des supermarchés français

Les produits de grande distribution pourraient encore augmenter. Une tendance qui ne devrait pas s'inverser avant début 2023. Par N.P - Publié le Samedi 27 Août 2022 à 11:22

Les produits les plus concernés sont la viande, la charcuterie et la volaille (+24,5%), mais aussi les pâtes (+18,3%), l'huile (+15,7%) l'essuie-tout (+16%), le beurre, la crème et la margarine (+13%). Les produits de la grande consommation pourraient augmenter de 10% d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'il ressort d'une étude de NielsenIO, spécialiste en informations et analyses dans le domaine de la consommation et de la distribution, alors qu'une augmentation de 6,6% a déjà été constatée en août.

Pas d'amélioration avant 2023

À noter également que les prix des produits discount et de "marque distributeurs" ont connu une hausse de 3 points de plus que les produits de marque nationale, ce qui s'expliquerait notamment par des coûts de production et de matière première agricole représentant une part plus importante de leur prix que pour les marques nationales.



"Nous sommes actuellement au pic", a déclaré ce vendredi sur BFM TV Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, avant de préciser : "Ça devrait commencer à baisser début 2023". À noter également que les prix des produits discount et de "marque distributeurs" ont connu une hausse de 3 points de plus que les produits de marque nationale, ce qui s'expliquerait notamment par des coûts de production et de matière première agricole représentant une part plus importante de leur prix que pour les marques nationales. En juin dernier, l'association 60 millions de consommateurs avait déjà évalué à 30 euros par mois le montant que les ménages devaient dépenser en plus dans les grandes surfaces.