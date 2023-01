Economie Inflation : Les prix ont augmenté de 3,9% en 2022

Sur un an, les prix augmentent de 3,9 % à La Réunion, soit sensiblement moins qu'en France hors Mayotte (+ 5,9 %). Une hausse de 0,7% est notée pour le mois de décembre, comme celui de novembre. Publié le Lundi 23 Janvier 2023

L’inflation continue de grignoter le pouvoir d’achat des Réunionnais. Ainsi, les prix à la consommation augmentent de 0,7 % en décembre 2022 à La Réunion. Comme en novembre, les prix augmentent dans tous les secteurs.



Les prix des services augmentent de 0,5 % en décembre, du fait notamment d’une nouvelle hausse des tarifs de transport en lien avec la hausse saisonnière du transport aérien de passagers : + 7,6 % en décembre après + 2,7 % en novembre. Les prix des services de communications augmentent légèrement (+ 0,3 %). Les prix des loyers et services rattachés et des “autres services” sont stables. En décembre, les prix des produits manufacturés poursuivent leur hausse pour le troisième mois consécutif après les soldes de septembre. Ils augmentent de 0,7 % en décembre, plus fortement pour l’habillement et les chaussures (+ 1,8 %). Les prix des « autres produits manufacturés » augmentent de 0,6 %. Les prix des produits de santé sont stables.



Dans l’alimentaire, la hausse des prix accélère en décembre (+ 1,0 %). Après plusieurs mois de baisse, les prix des produits frais repartent légèrement à la hausse (+ 0,2 %). Hors produits frais, les prix continuent d’augmenter, et plus fortement en décembre (+ 1,1 %). La hausse est particulièrement marquée pour les boissons alcoolisées et les produits animaliers comme le lait, le fromage ou les œufs.



Les tarifs de l’énergie augmentent de 2,1 % en décembre, après + 5,1 % en novembre. L’augmentation est une nouvelle fois portée exclusivement par la hausse des prix des carburants par rapport à la moyenne du mois de novembre, notamment en raison de la baisse de l’aide de l’État de 25 centimes par litre de carburant à 8 centimes à partir du 16 novembre. Le prix de l’essence augmente de 5,7 % comparativement à la moyenne du mois de novembre et le prix du gasoil, de 1,4 %. Les prix du gaz et de l’électricité sont stables.