Inflation : Les prix du chocolat vont s'envoler dans les prochains mois

Le chocolat va-t-il voir son prix flamber dans les prochains mois ? C’est un risque majeur, alors que le cours de la tonne de cacao a atteint les 3.210 dollars, soit une hausse de 25% depuis le début de 2023. Un prix record lié à deux mauvaises récoltes en Afrique de l’Ouest, principale région de production.



Des sécheresses ont fait chuter la production, et les perspectives pour l’avenir ne sont pas réjouissantes. En effet, l'installation durable du phénomène climatique “El Niño” va entraîner une baisse des pluies dans cette partie du monde, aggravant encore la baisse de la production de cacao. Certains experts s’attendent même à ce que la tonne dépasse la 3.600 dollars en octobre prochain, lors de la récolte.



Cette hausse commence déjà à être répercutée dans les rayons. Les médias américains font ainsi état d’une augmentation de 14% depuis le début de l’année. C’est le chocolat noir, le plus riche en cacao, qui risque de subir le plus les aléas du marché.