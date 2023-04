Inflation : Les prix de l'alimentaire continuent de grimper

Les prix à la consommation augmentent de 0,5 % en mars 2023 à La Réunion, rapporte l'Insee. La hausse concerne tous les secteurs de la consommation, à l’exception de l’énergie. Sur un an, les prix augmentent de 3,3 % à La Réunion, soit nettement moins qu’en France (+5,7 %).



Les prix de l’alimentaire augmentent fortement en mars 2023 avec +1,6 % après +0,8 % en février et +0,9 % en janvier. C’est la plus forte augmentation mensuelle depuis mars 2022. La hausse concerne aussi bien les produits frais (+2,4 %) que les autres produits alimentaires (+1,4 %), notamment les boissons non alcoolisées, le lait, le fromage, les œufs et la viande.



Les prix des produits manufacturés repartent aussi à la hausse en mars (+0,8 %) après la période des soldes de février (-1,2 %). La hausse des prix est davantage marquée pour l’habillement et chaussures (+1,9 %). Elle est moins forte pour les produits de santé (+0,4 %) et les autres produits manufacturés (+0,6 %), souligne l'institut de statistiques.



Après être repartis à la hausse en février (+0,4 %), les prix des services augmentent à nouveau en mars (+0,3 %). En effet, le prix des services de transport est tiré à la hausse (+5,6 %) exclusivement par l’augmentation des tarifs du transport aérien (+6,3 %). En mars 2023, les prix du tabac augmentent de 0,8 % après +0,6 % en février.



Les tarifs de l’énergie reculent quant à eux de 0,9 % en mars, après la forte hausse de février (+5 %) liée à celle des tarifs de l’électricité. En mars, les tarifs des produits pétroliers baissent de 1,3 % du fait de la hausse de la production en Asie. Le prix du gazole baisse à La Réunion (-2,8 %), alors que le prix du supercarburant augmente (+1,2 %). Les prix du gaz et de l’électricité sont stables.