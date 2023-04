Inflation : Le bouclier sur les prix de l’électricité n’est pas prolongé pour les entreprises

"L'électricité [et] le gaz ont beaucoup baissé (...) Donc aujourd'hui, les entreprises n'ont pas besoin d'aide", a annoncé ce dimanche le ministre délégué à l'industrie, Roland Lescure. Au micro de nos confrères de France 3.



"Aujourd'hui, on a un calendrier qui nous est dicté par l'Europe sur les entreprises, qui nous autorise à mettre en place ce qu'on appelle le guichet jusqu'à fin 2023. Évidemment, comme on l'a fait l'année dernière, si à l'automne, on se rend compte qu'on en a besoin, on le fera et on le fera dans un cadre européen, c'est normal", poursuit le ministre.



Vendredi dernier, l’exécutif a confirmé que le bouclier anti-inflation sur l’électricité est encore prolongé d’un an, soit jusqu’en début 2025.