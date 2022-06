A la Une . Inflation : Elisabeth Borne annonce une aide à la rentrée pour les plus démunis

La Première ministre a indiqué qu’une aide pour lutter contre l’inflation sera versée aux ménages les plus modestes à la rentrée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 16:48

Lors d’un passage sur France Bleu ce mardi, Elisabeth Borne a annoncé une aide pour les plus modestes. Celle-ci sera versée à la rentrée et vise à soutenir les Français les plus en difficultés face à la montée des prix générée par l’inflation.



Selon la Première ministre, l’aide pourrait prendre la forme d’un chèque alimentaire et sera versée directement sur le compte en banque des bénéficiaires.



Cette aide s’intègre dans un projet de loi d’urgence sur le pouvoir d’achat des Français. Un projet qui sera le premier débattu à l’Assemblée nationale après les législatives.



La cheffe du gouvernement a expliqué que ce dispositif doit se déployer en deux temps. La deuxième partie fera suite à une réflexion sur "un dispositif ciblé pour permettre à tous les Français d’accéder à des produits de qualité, des produits bio". Elisabeth Borne rappelle qu’il s’agit d’une disposition issue de la Convenntion citoyenne pour le climat.

Les hausses de prix sous surveillance



L’autre information importante de cette interview concerne la surveillance des hausses de prix. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression (Dgccrf) sera en charge de vérifier que la hausse des prix actuelle est bien justifiée.



"J'ai demandé au ministre de l'Économie que les services de répression des fraudes s'assurent qu'il n'y en ait pas certains qui profitent aujourd'hui du fait qu'il y ait de l'inflation pour se dire : 'bah tiens, c'est peut-être l'occasion d'augmenter mes prix'" affirme Elisabeth Borne.



La Première ministre a exprimé son étonnement sur l’augmentation de certains prix. Elle concède que la guerre en Ukraine a bien un impact sur certains produits, notamment céréaliers, mais que les contrôles doivent être renforcés.



"On va lancer des contrôles des services dont c'est la responsabilité pour s'assurer qu'il n'y a pas effectivement certaines personnes qui, de façon opportuniste, profitent de cet environnement général d'inflation pour aussi augmenter leurs prix quand il n'y a pas de raison", assure-t-elle.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur