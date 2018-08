Infirmiers agressés aux urgences: "Le climat n'est pas sain"

Ce week-end, deux agents hospitaliers ont été blessés, agressés par un patient aux urgences de Saint-Pierre. Un fait malheureusement loin d'être isolé. "Les locaux sont inadaptés par rapport à la population, et il n'y a pas un climat sain", réagit Expédit Lock-Fat, secrétaire général CFDT-Santé .



"Nous attendons les travaux. Il y a urgence pour que les agents travaillent dans de bonnes conditions (...). Au-delà de ça, il manque des personnels en nombre pour assurer la prise en charge des patients et pour éviter que les hospitaliers se retrouvent seuls face à la population."



Alors que l'accès aux soins peut parfois sembler interminable, le syndicaliste considère "évident qu'il y a un lien entre le temps d'attente et les actes d'incivilités". Mais s'insurge : "Ça n'excuse pas tout ! L es agents hospitaliers sont là pour le bien-être de la population et ils doivent être respectés. Ce n'est pas leur faute si les locaux ne sont pas suffisamment adaptés".



Rappelant l'importance pour les agents victimes d'agression d'être accompagnés par la direction, il indique : " Nous avons interpellé la direction qui a mis en place un CHSCT. Il doit se dérouler ce jeudi après midi (...) À côté de ça, il faut continuer les mesures de prévention".