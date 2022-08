La grande Une Inès Ziata démontre comment se réapproprier un buzz

Le bouchon a décalé l’affaire du N.I en l’espace de 24 heures sur l’internet réunionnais. La candidate de Miss Réunion a été moquée sur les réseaux sociaux pour sa réponse inattendue lors du jeu Master Quine. Inès Ziata prend le parti d’en rire et répond avec légèreté aux critiques sur ses réseaux sociaux. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 19 Août 2022 à 10:56



La candidate n°1 de Miss Réunion participait à Master Quine pour la rentrée d’Antenne Réunion. Elle a donné une mauvaise réponse à une question sur les expressions créoles. Elle a complété “Kan mi koz ek saucisses…” par “Bouchon i décale”.



Les partages de l’extrait vidéo ont inondé les réseaux sociaux en quelques heures. Des milliers de commentaires ont été publiés, les memes et les vidéos humoristes se sont multipliées et une marque très connue de bouchons a même rebondi sur cet événement numérique.



La genèse d’un buzz



L’extrait est partagé puis parodié. Inès Ziata décide d’en rire avec les internautes. Elle publie sur ses réseaux les blagues, memes, vidéos humoristiques inspirés par sa réponse inattendue.



Elle s’exprime aussi sur son profil Instagram et joue avec le public. Elle évoque son “humilité” car elle ne voulait pas tout gagner, puis assure ne pas se souvenir si elle a choisi la mauvaise réponse pour faire rire ou parce qu’elle ne connaissait pas la bonne.



Sans réponse définitive, la porte est laissée ouverte à toutes les interprétations, les blagues et aussi les théories (du complot) qui ont aussi pu être vues et lues, ici et là, sur les réseaux sociaux.



Se réapproprier le buzz



La candidate de Miss Réunion et influenceuse signée en agence a réalisé plusieurs sessions de “questions/réponses” avec ses abonnés sur Instagram depuis lundi. Elle répond aux critiques et assure que celles-ci ne changent rien à sa façon de faire.



Elle repartage des memes et demande aux internautes de continuer, que ce soit pour la soutenir ou non. “Continuez, continuez”, lance-t-elle, à moins de deux semaines de la soirée de l’élection de Miss Réunion.



Elle salue notamment son ajout au meme “l’avion du buzz”. Et lorsqu’un internaute



Inès Ziata qui est à l’origine du buzz, et qui a vu son expression être reprise, se replace au centre du débat via son compte Instagram.



Le buzz juste avant l’élection



Personne n’a oublié que la nouvelle Miss Réunion sera couronnée dans moins de deux semaines. Antenne Réunion multiplie les portraits des candidates. Les interviews “Girl Boss” ont toutes été publiées mercredi.



La plupart des candidates ne rassemblent qu’environ 30 à 50 likes sur leurs publications respectives. La favorite, Marion Marimoutou, obtient plus de 200 likes. Inès Ziata compte près de 300 likes en quelques heures…



Et même si l’élection ne lui est pas favorable, il ne fait aucun doute que la candidate n°1 a été la plus médiatisée et que l’exposition pourra lui apporter un coup de pouce dans sa carrière d’influenceuse. Affaire à suivre.



On espère que cet article récapitulatif servira de conclusion au buzz de la semaine et ne provoquera pas de nouvelle théorie du complot...







Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur