Inéligibilité d'Ibrahim Patel : "C'est une affaire privée"

La cour de cassation a décidé de confirmer la décision de la cour d'appel. Ibrahim Patel, condamné pour des faits d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et faux et usage de faux, voit donc sa peine maintenue. Il est donc inéligible pendant 5 ans et doit s’acquitter d’une amende de 20.000 euros en plus de se voir interdire de gérer une entreprise durant cette période.

Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 24 Février 2022 à 10:00