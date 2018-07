Inéligibilité: Thierry Robert s'exprime

"La politique est un monde sans foi ni loi. Soit on rentre dans le moule qu’on nous impose, soit vous parlez trop et vous dites en permanence ce qui ne va pas et vous devenez une brebis galeuse.



La vie est faite de hauts et de bas. Aujourd’hui, on est en bas. Rien n’est totalement fini, tant qu’il y a de la vie et je veux être dans cette positivité là.



Trois ans d’inéligibilité, il y a ceux qui, aujourd’hui doivent sabrer le champagne. Mais pendant trois ans, je vais faire ce que j’ai toujours fait, être chef d’entreprise. Ne croyez pas pour autant, sous prétexte que je n’ai plus de mandats, que je ne parlerai plus de politique.



Je préparerais les échéances importantes qui vont arriver.



Je considère ce qui s’est passé comme une injustice. Je ne veux pas me victimiser, c’est la réalité. Je ne capitule pas pour autant."