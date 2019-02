Inégalités: La moitié du patrimoine est détenue par 10 % des Réunionnais

L’INSEE vient de publier une étude sur les inégalités de patrimoine à La Réunion en 2015. "Les 10 % les plus pauvres possèdent 1 200 euros de patrimoine en moyenne contre 1 million d’euros pour les 10% les plus riches", note l’Institut. La moitié des ménages réunionnais disposent d’un patrimoine brut de moins de 107 000 euros.



Les ménages à faible patrimoine sont particulièrement nombreux, tandis que ceux ayant un patrimoine élevé sont presque aussi riches qu’en métropole hors Île-de-France. L’écart s’est creusé depuis 2010. Dans le département, "les 10 % les plus pauvres possèdent 1 200 euros de patrimoine en moyenne (2 300 euros en province) contre 1 million d’euros pour les 10 % les plus riches".



De maigres patrimoines que l’INSEE explique par de faibles revenus et des situations de chômage. 40 % des réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté, rappelle l’INSEE. "Avec moins de 1 000 euros de revenus par mois par unité de consommation, épargner ou devenir propriétaire est difficile pour ces ménages modestes". Un patrimoine qui "correspond essentiellement à la valeur de leurs meubles, appareils électro-ménagers, bijoux et voiture. Ils ne disposent que de 300 euros d’épargne en cas d’imprévu".



Les 10 % des ménages les plus riches disposent en moyenne d’1 million d’euros



Ces ménages les plus pauvres déclarent pour les trois quarts ne pas mettre d’argent de côté. Un quart d’entre eux ont même eu des dépenses supérieures à leurs revenus pendant l’année écoulée. Pour faire face à ces dépenses, ils ont majoritairement utilisé un découvert, un débit différé sur une carte de crédit ou n’ont pas payé certaines de leurs factures.



En haut de l’échelle, les 10 % des Réunionnais les plus riches disposent d’au moins 487 000 euros de patrimoine. Ces 31 000 ménages ont hérité ou ont disposé d’année en année de revenus suffisants pour épargner ou investir dans l’immobilier, en empruntant ou non, accroissant ainsi leur patrimoine brut. "Les 10 % des ménages les plus riches disposent en moyenne d’1 million d’euros, ce qui est proche du niveau de province (1,1 million d’euros )".



Concernant le patrimoine immobilier, "quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, le patrimoine des Réunionnais se compose en grande partie d’immobilier (70 % du patrimoine global)". Les montants varient en fonction des catégories socio-professionnelles. "Par exemple, les professions libérales détiennent 574 000 euros de patrimoine immobilier, contre 81 000 euros pour les personnes n’ayant jamais travaillé".