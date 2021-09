Communiqué "Inégalité frappante entre élèves ultramarins et hexagonaux dans le sport UNSS"

La députée Nadia Ramassamy s'est adressé au Ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports pour dénoncer une "inégalité frappante entre élèves ultramarins et hexagonaux dans le sport UNSS". Le courrier de l'élue réunionnaise :







Monsieur le ministre,



Il a été porté à mon attention par les élus des Associations Sportives réunionnaises ainsi que par le Conseil Régional de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) que le système de rotation des Championnats de France UNSS créait une rupture d’égalité entre élèves ultramarins et élèves hexagonaux.



En effet, la direction nationale de l’UNSS a adopté il y a maintenant plusieurs années un règlement qui défavorise les équipes ressortissantes des académies ultramarines.



Si dans l’Hexagone, n’importe quelle équipe ayant remporté le Championnat académique peut participer aux Championnats interacadémique et aux Championnats de France, ça n’est pas le cas des équipes ultramarines.



Dans les territoires ultramarins les équipes de chaque territoire doivent se plier à un système incongru de « rotation ». Comme l’explique ledit règlement (Règlement fédéral 2020-2024, Partie D.2.), « Pour les sports qui sont organisés en formule de « poules », en cas d’inscription multiple d’équipes d’Outre-mer dans la même catégorie d’âge, de sexe et dans le même sport, la priorité sera donnée selon le tableau ci-dessous (…) » : en 2021, la Martinique est prioritaire, en 2022, la Guadeloupe, en 2023, il s’agit de Mayotte, et enfin, en 2024, de La Réunion.



Cela signifie qu’une équipe ultramarine victorieuse aux Championnats académiques, mais qui n’est pas classée première dans ce fameux tableau ne pourra tout simplement pas participer aux Championnats de France, alors que toutes les équipes hexagonales victorieuses aux mêmes championnats le peuvent.



Il s’agit d’une rupture d’égalité pure et simple entre élèves ultramarins et hexagonaux.



Je vous demande donc, Monsieur le ministre, de modifier dans les plus brefs délais le règlement fédéral 2020-2024 de l’UNSS, afin de permettre aux champions académiques de chaque territoire ultramarin de pouvoir participer aux Championnats interacadémiques ainsi qu’aux Championnats de France, et ce, chaque année, comme tous les élèves hexagonaux.



Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez recevoir, Monsieur le ministre, l’assurance de ma haute considération.



Nadia Ramassamy





