Inédit à La Réunion : Semaine de l'Excellence Péi avec la participation de 3 Meilleurs Ouvriers de France

Le communiqué :



Du lundi 11 au vendredi 15 avril, les élèves et enseignants du lycée hôtelier, les apprentis du CFA Académique, les formateurs du GRETA Réunion, comme les professionnels du secteur vont pouvoir s’exercer auprès des meilleurs ouvriers de France et s’initier à l’excellence dans différents ateliers : la boulangerie, la glacerie et l’art des cocktails.



Ont été conviés à cette semaine de l’excellence :



- Vincent Boué, Meilleur Ouvrier de France Glacier – promotion 2019,

- Henri Di Nola, Meilleur Ouvrier de France Barman – promotion 2015,

- Sylvain Herviaux, Meilleur Ouvrier de France Boulanger – promotion 2011.



Partage de savoir-faire, échanges, transmission, telles sont les valeurs qui ont poussé notre réseau à mettre en place cette semaine de l’excellence auprès de ses élèves et apprentis. Très rapidement, s’est imposée à nous la volonté de partager cet évènement avec les partenaires professionnels du réseau, à savoir ceux qui accueillent et accompagnent nos jeunes lors de leurs périodes de formation en milieu professionnel et bien évidemment, ceux qui les forment au quotidien dans le cadre de leurs contrats d’apprentissage : les maîtres d’apprentissage.



Au programme, formations et masterclass



Cette riche semaine alternera formations auprès des élèves et apprentis et masterclass auprès des professionnels. Les masterclass (ou classes de maître) consisteront en une formation professionnelle intensive d’une durée d’une journée qui permettra à chacun de ses bénéficiaires d’approfondir ses connaissances et de s’initier à la culture de l’excellence. Qu’est-ce que le label « L’excellence péi » ? Cet événement s’inscrit dans le label d’excellence que met en place le réseau : l’excellence péi, et en constitue le 1er projet. Ce label a pour finalité la promotion et la mise à disposition de l'excellence au service de notre territoire.



Evènement organisé en partenariat avec :

- Foucque Location, mettant à disposition un véhicule à l’attention des MOF sur l’ensemble de leur semaine de présence sur le territoire ;

- L’Hôtel Boucan Canot à Saint-Gilles, offrant l’hébergement et la restauration aux MOF, de la même façon sur l’ensemble de leur semaine de présence sur le territoire.