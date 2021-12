A la Une . Indonésie : L'éruption du volcan Semeru fait au moins 13 morts

L'éruption du mont Semeru, en Indonésie, a fait au moins 13 morts et 57 blessés. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Par N.P - Publié le Dimanche 5 Décembre 2021 à 13:17





Ce samedi, le volcan situé dans l'Est de l'île de Java a projeté un vaste panache de cendres et fumée grise, semant la panique chez les habitants des villages voisins, lesquels ont dû prendre la fuite, pris par surprise.



La région s'est retrouvée plongée dans l’obscurité en pleine après-midi. L'épaisse couche de cendre a recouvert au moins 11 villages, ensevelissant les habitations et tuant des animaux d'élevage.



Le bilan fait état d'au moins 57 personnes blessées dans l’éruption dont 41 atteintes par des brûlures. De l'aide alimentaires, des masques ainsi que des sacs mortuaires ont été envoyés par les services de secours.



La dernière éruption du mont Semeru, qui culmine à 3.676 mètres, remonte à décembre 2020. @BPBDLumajang supiturang,lumajang #semeru pic.twitter.com/SEkUHXdFCX

— Predikat (@daffafuck) December 4, 2021