Indonésie: 373 morts et plus de 1 400 blessés après le tsunami, la faim et la maladie guettent

Le bilan ne cesse de s’alourdir après le tsunami qui a déferlé sur l es côtes de Java et Sumatra . 373 morts et plus de 1 400 blessés selon les derniers chiffres qui devraient progresser dans les prochains jours.Sur les franges littorales touchées les scènes de désolation se succèdent. La faim et la maladie s’emparent des survivants qui ont réchappé au tsunami survenu après l’éruption du Anak Krakatoa. Il est reproché l’absence d’alerte ce dimanche-là.Alors que les secouristes poursuivent leurs recherches, l’eau potable et les médicaments commencent à manquer.Anak Krakatoa, toujours très actif, fait craindre de nouvelles vagues mortelles.