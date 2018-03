Santé Indépendance médicale: "Les médecins veulent redevenir crédibles" Le 1er juin prochain, se tiendra la 2ème journée internationale de l'indépendance médicale au campus du Moufia (Saint-Denis) organisée par l'association Med'Océan (association de formation médicale continue et de développement de la qualité, de l'évaluation et de la recherche en santé de l'océan Indien). Objectif de cette journée, redonner la "liberté" de prescrire aux médecins pour redevenir crédible aux yeux des patients, explique le Dr Philippe de Chazournes. A noter la présence du Dr Irène Frachon, première à avoir dénoncé les méfaits du Médiator en France.





"On veut devenir crédible ou redevenir crédible et récemment la condition du médecin a été sacrément écornée. Quand on donne un traitement pour le cholestérol à un patient et que le lendemain on ne plus le donner, le médecin est pointé du doigt. Nous ne sommes plus crédibles", explique-t-il. Pour cette deuxième journée, Med'Océan a voulu mettre le "patient" au coeur des discussions. "Il faut montrer aux patients qu'ils doivent faire confiance aux médecins. Il y a un risque derrière, par exemple celui de les voir acheter des médicaments sur internet par manque de confiance", ajoute-t-il.



Le Dr. Irène Frachon et le Médiator



Cette deuxième journée va s'articuler autour des patients mais également de la Haute autorité de santé. Deux invités de marque seront présents, le Dr Irène Frachon, bien connue dans le cadre de son travail sur le Médiator, mais également le journaliste Alain Cassel, spécialisé sur la question médicale et auteur de nombreux papiers sur les pratiques des industries pharmaceutiques. Outre ces deux invités, seront le président de la HAS, de l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) et du Formindep (collectif pour favoriser une formation et une information médicales indépendantes). "A noter que le Dr. Irène Frachon tiendra une conférence spécialement orientée sur le Médiator et ses problématiques le 31 mai, à 17 heures, à l'Université du Moufia. Beaucoup de patients réunionnais sont en attente d'explications", précise le Dr. Philippe de Chazournes.



"Malgré toutes les affaires rien ne bouge au niveau des médecins", regrette-t-il. Dans cette optique, Med'Océan a lancé une pétition sur son site (voir



Le Dr. Philippe de Chazournes espère voir beaucoup de monde à cette journée, mais également les "élus de la République", notamment les députés de la Réunion invités à participer à cette journée. Les différentes affaires sanitaires, Médiator, pilules de troisième génération… ont "écorné" l'image des médecins en France. Face à ce constat, le Dr Philippe de Chazournes, co-président de l'association Med'Océan, a décidé de prendre les devants en organisant la 2ème journée internationale de l'indépendance médicale. Une journée qui fait suite à la première, organisée en décembre dernier, toujours à l'Université de Saint-Denis. "L'indépendance ne veut pas dire faire n'importe quoi et on se réfère toujours à notre 'littérature' présente, à savoir la haute autorité de santé (HAS). La notion d'indépendance ne se décrète pas mais elle se vie quotidiennement", rappelle le Dr Philippe de Chazournes."On veut devenir crédible ou redevenir crédible et récemment la condition du médecin a été sacrément écornée. Quand on donne un traitement pour le cholestérol à un patient et que le lendemain on ne plus le donner, le médecin est pointé du doigt. Nous ne sommes plus crédibles", explique-t-il. Pour cette deuxième journée, Med'Océan a voulu mettre le "patient" au coeur des discussions. "Il faut montrer aux patients qu'ils doivent faire confiance aux médecins. Il y a un risque derrière, par exemple celui de les voir acheter des médicaments sur internet par manque de confiance", ajoute-t-il.Cette deuxième journée va s'articuler autour des patients mais également de la Haute autorité de santé. Deux invités de marque seront présents, le Dr Irène Frachon, bien connue dans le cadre de son travail sur le Médiator, mais également le journaliste Alain Cassel, spécialisé sur la question médicale et auteur de nombreux papiers sur les pratiques des industries pharmaceutiques. Outre ces deux invités, seront le président de la HAS, de l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) et du Formindep (collectif pour favoriser une formation et une information médicales indépendantes). "A noter que le Dr. Irène Frachon tiendra une conférence spécialement orientée sur le Médiator et ses problématiques le 31 mai, à 17 heures, à l'Université du Moufia. Beaucoup de patients réunionnais sont en attente d'explications", précise le Dr. Philippe de Chazournes."Malgré toutes les affaires rien ne bouge au niveau des médecins", regrette-t-il. Dans cette optique, Med'Océan a lancé une pétition sur son site (voir ici ) . "Le professionnel de santé doit toujours agir dans le sens dicté par l’intérêt premier du patient et ne peut se faire influencer par d’autres facteurs. Bien qu’admise et confirmée dans son principe, l’indépendance des professionnels de santé reste toujours menacée dans ses applications. Elle constitue un élément fondamental de l’éthique médicale, un des piliers de la déontologie et la condition indispensable de la confiance des patients", explique-t-il. Une pétition qui servira de point d'appui pour les questions posées lors de cette journée. "On va demander aux pétitionnaires de soumettre leurs questions aux personnes présentes. Cela va servir de fil directeur à la journée", ajoute-t-il.Le Dr. Philippe de Chazournes espère voir beaucoup de monde à cette journée, mais également les "élus de la République", notamment les députés de la Réunion invités à participer à cette journée. Lu 1593 fois





Dans la même rubrique : < > La CFTC contre le "démantèlement" du service de chirurgie infantile sud La circulation de la dengue continue de s'intensifier, début d'épidémie à St-Paul