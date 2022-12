La grande Une Indemnités de séjour : Didier Robert entendu à Malartic pour une nouvelle affaire

Didier Robert a passé sa journée en compagnie des forces de l'ordre. Après une audition ce matin dans le cadre de l'investigation sur les soupçons d'emplois illégaux dans son cabinet à la Région Réunion, il a ensuite été interrogé par une autre équipe d'enquêteurs qui se penchent sur des "indemnités de séjour" perçus durant son dernier mandat. Une information Zinfos974. Par IS - RL - BS - Publié le Lundi 12 Décembre 2022 à 19:45

Didier Robert est sorti du commissariat Malartic ce lundi soir après 19 heures. L'ancien président de la Région Réunion était entendu sous le régime de l'audition libre dans le cadre d'une enquête sur ses "indemnités de séjour" perçues lors de sa seconde mandature entre 2016 et 2020.

Deux auditions en un jour



Didier Robert avait commencé sa journée au commissariat du Chaudron. L'ancien président de la Région Réunion a été entendu par les agents de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emplois illégaux dans son cabinet.



Par la voie de son avocat, Didier Robert aurait déploré une enquête partiale. Selon nos informations, il a été confronté à d'autres personnes ciblées par l'investigation