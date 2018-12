A la Une ..

Indemnités de retard de vol : Quelles compagnies aériennes traînent des pieds?

Comme chaque année, le site Flightright publie un palmarès des compagnies les plus et les moins ponctuelles et les plus promptes à dédommager leurs clients. Une compagnie aérienne réunionnaise se distingue du mauvais côté du classement.



Flightright, qui aide les passagers à se faire indemniser en cas de retard ou d'annulation, publie comme tous les ans son classement sur la base des milliers de réclamations qui sont générées par les retards et manquements en matière d'indemnisation des passagers par les compagnies aériennes.



Dans la catégorie des dédommagements justement, une compagnie réunionnaise se distingue pour la faiblesse de son service après-vente.



Les compagnies qui indemnisent sans trop de difficulté à l'amiable sont, par exemple Air France, Transavia, Jetairfly, Norwegian, Brussels, SAS et Lufthansa. En revanche, celles qui refusent les transactions à l'amiable et sont prêtes à aller au tribunal sont par exemple Air Algérie, Ryanair, easyJet, Vueling, Air Caraïbes, Aigle Azur, Air Austral ou encore Tunisair, relève le classement.



Le site spécialisé Flightright, avec son réseau d’experts européens prêts à porter le dossier de réclamation des passagers devant les tribunaux, revendique un taux de succès de 99%.

Zinfos974