Indemnités de logement : Didier Robert jugé en correctionnelle dans quelques mois

Mai 2021, reconnu coupable d'abus de biens sociaux et de non déclaration de certains revenus à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'ex-homme fort de la Région était condamné à trois ans d’inéligibilité et 15 mois de prison avec sursis dans l'affaire des musées régionaux. Il était relaxé des chefs d'inculpation de concussion et de prise illégale d'intérêts. Après avoir annoncé faire appel, il s'était finalement désisté. Trois ans après cette condamnation, Didier Robert va retrouver le prétoire du tribunal correctionnel de Saint-Denis pour des indemnités de résidence (dites de séjour) qu'il aurait indûment touchées entre 2016 et 2019. À l'issue des investigations menées sous la houlette parquet de Saint-Denis dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour "détournement de fonds public", l'ex-président est poursuivi pour avoir perçu une indemnité journalière supérieure au montant du loyer qu'il réglait à l'époque pour sa maison dionysienne. Le bail stipulait en effet un montant mensuel de 2.300 euros alors que Didier Robert touchait de la part du Conseil régional environ 2.800 euros par mois d'indemnités logement. Soit un préjudice présumé de 134.280 euros au total.