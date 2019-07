Indemnité d’expropriation: Le TCO réagi à la décision de la cour d’appel de St-Denis

Le Territoire de la Côte Ouest prend acte de l’arrêt rendu ce jour par la Cour d‘appel de St Denis, sur la fixation de l’indemnité d’expropriation du terrain appartenant à M. Chabrier.

Ce foncier de 86 hectares environ a été évalué à 28,460 M€, comprenant une indemnité liée à la valeur du terrain (sol) et une autre liée à la valeur du tréfonds (sous-sol).



Le TCO s’interroge sur les modalités d’appréciation, d’une part, de la valeur des terrains, très éloignée des estimations issues des expertises préalables et, d’autre part, de la valeur du tréfonds qui apparaît très contestable par rapport à la réalité des potentialités d’extraction résiduelles.



L’agglomération s’est d’ores et déjà rapprochée de son conseil juridique pour en analyser les conséquences et suites à donner. Elle envisage de se pourvoir en cassation.



Néanmoins, le TCO exécutera la présente décision, ce qui lui permettra de prendre possession des terrains et de poursuivre la démarche Ecocité engagée depuis 2009 sur la Plaine Cambaie - Omega.