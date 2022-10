A la Une . Indemnité compensatoire de handicaps naturels : 5,2 millions versés à 2900 agriculteurs péi par l’État et l’Europe

Publié le Jeudi 20 Octobre 2022

Les 17 et 18 octobre 2022, l’État et l’Europe ont versé 78 % du montant de l’aide de l’Indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) au titre de l’année 2022, soit une enveloppe de 5,2 millions d’euros en faveur de 2 900 agriculteurs réunionnais. Les 22% restant de l’ICHN seront versés au mois de décembre 2022.



L’ICHN est une aide qui vient soutenir les agriculteurs installés dans des territoires où les conditions de production sont plus difficiles qu’ailleurs. L’objectif de cette politique est de maintenir un maillage d’actifs agricoles et une présence humaine dans ces territoires, pour éviter, notamment, l’abandon des terres et leurs conséquences négatives, en termes de paysage et de biodiversité.



Depuis sa création en 1976, l’ICHN vise à maintenir une agriculture viable dans des zones de montagne et de haute-montagne ou dans des zones défavorisées hors montagne (zones défavorisées simples et zones de piémont). Véritable dispositif clef du second pilier de la politique agricole commune et de la politique de développement rural, l’ICHN apporte chaque année une compensation financière venant corriger les différences de revenus qui existent entre les exploitations situées en zones défavorisées et celles du reste du territoire.