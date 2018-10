Inde: Une lycéenne française agressée sexuellement pendant un voyage de classe

Une lycéenne française en voyage de classe en Inde a porté plainte pour agression sexuelle contre le père de sa correspondante locale chez qui elle a résidé durant son séjour de deux semaines à New Delhi.



Le 18 octobre au soir, tandis qu’elle préparait ses affaires pour partir tôt le lendemain matin et que sa correspondante se trouvait dans une autre pièce, le père de famille serait entré dans la chambre, l’aurait enlacée et touchée.



Sa famille a porté plainte en Inde le 23 octobre et elle est depuis rentrée en France.



L'homme qu'elle accuse est actuellement en fuite.