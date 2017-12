Inde: Un car chute d'un pont, au moins 32 morts

Ce samedi, en Inde, un car est tombé d’un pont, chutant d’une trentaine de mètres dans une rivière. Au moins 32 personnes sont mortes dans l'accident. D'autres ont été blessées.



La cause de l’accident n'a pas encore été établie. Selon des survivants, le chauffeur aurait perdu le contrôle lors d’une tentative de dépassement. Selon des médias locaux, il roulait à une vitesse excessive. Il s'agissait d'un jeune de 16 ans, qui remplaçait le véritable conducteur pendant sa pause.



Les routes indiennes comptent parmi les plus dangereuses du monde avec plus de 150 000 morts chaque année, rapporte le Monde. Des accidents liés à la mauvaise qualité des chaussées, au manque d’entretien des véhicules mais aussi à l’imprudence des conducteurs.