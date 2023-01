Inde : Le numéro 2 d’une banque licencié après avoir uriné sur une passagère d’un avion

Lors d’un vol New York -New Delhi, le 26 novembre dernier, une femme de 72 ans a vécu un véritable cauchemar. Un passager, complètement ivre, lui a uriné dessus pendant le vol. Elle a déposé plainte auprès de la direction d’Air India.



L’auteur de ce comportement odieux n’est pas un inconnu, puisqu’il s’agit de Shankar Mishra, le vice-président de la filiale indienne du groupe bancaire Wells Fargo. Apprenant la nouvelle, la compagnie a immédiatement licencié son dirigeant. "Wells Fargo fait respecter par ses employés les règles les plus strictes en matière de comportement professionnel et personnel", a indiqué la compagnie qui juge "ces allégations extrêmement perturbantes".



La Wells Fargo a annoncé coopérer avec la police, qui recherche toujours Shankar Mishra. Son avocat affirme que l’ex-banquier a réglé le problème en dédommageant la victime. "Les messages WhatsApp entre l'accusé et la dame montrent clairement que l'accusé avait fait nettoyer les vêtements et les sacs le 28 novembre", a expliqué l’avocat dans un communiqué.



La compagnie aérienne est également dans l’oeil du cyclone pour sa gestion de la plainte de la victime. Le Directorat général de l'Aviation a rappelé à l’ordre la direction d’Air India en déplorant un "comportement non professionnel" et un "manquement systémique".