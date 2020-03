Inde, Kuala Lumpur, Singapour... Plusieurs centaines de passagers réunionnais bloqués à l'étranger

Partis en voyage en Inde, à Kuala Lumpur, Singapour, en Australie ou encore en Afrique du Sud, plusieurs centaines de passagers devant revenir à La Réunion se trouvent aujourd’hui bloqués.Profitant certainement des vacances scolaires pour voyager, les conditions de leur retour se dégradent au fur et à mesure que les pays ferment leur frontière.Comme Madagascar, Maurice a hier décidé de fermer son territoire à tous les étrangers après le recensement de trois cas de coronavirus confirmés sur son territoire. "Aucun passager ne sera autorisé à entrer ou à transiter en République de Maurice". Maurice est une plateforme aérienne utilisée des Réunionnais à destination des pays de l'océan Indien, d'Asie, d'Afrique et même d'Europe. Selon nos informations, plus de 400 passagers réunionnais sont actuellement coincés à l'étranger.Ceux déjà présents sur l’ile Soeur ont jusqu’au 22 mars pour rentrer. Lundi 23 mars et jusqu’à nouvel ordre, les liaisons entre La Réunion Pierrefonds/Roland Garros et Maurice seront suspendues.Pour les passagers réunionnais se trouvant actuellement en Inde, en Asie ou même en Afrique du Sud, trouver une solution de retour devient très compliquée. Les liaisons encore possibles jusqu’à suspension sont prises d’assaut et les vols affichent très rapidement complets. Contacter l’ambassade de France relève également du parcours du combattant.Le gouvernement français a, hier, annoncé "un plan de transport aérien", "adapté pour l’ensemble du monde, en fonction des priorités et urgences locales" pour les ressortissants français en difficulté et a appelé à faire preuve de "sang-froid".