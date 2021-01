A la Une ... Inde : Incendie chez le plus grand fabricant de vaccins au monde

Un incendie s’est déclaré ce jeudi au Serum Institute of India en Inde. L’entreprise, qui fabrique actuellement des millions de doses du vaccin contre le coronavirus Covishield, assure que les flammes détruisent une usine en construction. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 à 17:19 | Lu 2860 fois

À l’heure où la distribution de vaccins est un enjeu sanitaire et économique pour l’ensemble des pays du monde, la nouvelle a fait frémir plus d’un gouvernement. Le Serum Institute of India, situé à Pune dans l’ouest de l’Inde, est la proie des flammes pour une raison encore inconnue.



Le laboratoire est le plus grand fabricant de vaccins au monde et produit actuellement des millions de doses du vaccin Covishield, développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford. La direction a toutefois assuré que la production ne sera pas impactée puisque le site concerné est à l’écart des installations de production des vaccins. Le feu a en effet pris dans une nouvelle usine en construction. Des victimes sont toutefois à déplorer, contrairement aux premières informations qui se voulaient rassurantes.



L’Inde est le deuxième pays le plus touché avec 10 millions de cas déclarés, mais possède l’un des taux de mortalité les plus faibles au monde. Le pays s’est lancé dans une campagne ambitieuse qui vise à vacciner 300 millions de personnes avant le mois de juillet.

Maharashtra: 10 fire tenders present at Serum Institute of India in Pune, where a fire broke out at Terminal 1 gate. More details awaited



📷- ANI pic.twitter.com/0euJWbEJXu — The Times Of India (@timesofindia) January 21, 2021



