National Incroyable qui pro quo en Haute Savoie : Les douaniers prennent de la farine pour de la cocaïne

Drôle d'histoire que celle arrivée à ces douaniers du Sud de la France !



Il y a quelques jours, leur chien spécialisé dans la détection de stupéfiants, marque un colis postal lors d’un contrôle en centre de tri.



Les fonctionnaires ouvrent le colis en provenance d’Annecy et constatent qu’il contient un sachet de 100 grammes de poudre blanche.



Aucun doute pour les douaniers : il s’agit de cocaïne puisque leur chien le leur a signalé.



Une procédure est ouverte et transmise aux policiers d’Annecy pour qu’ils aillent interroger l’expéditeur du colis.



Ce dernier leur avoue alors avoir certes envoyé ce colis contenant de la drogue à un ami. Bingo, se disent les policiers. Sauf qu'au lieu de 100 grammes de cocaïne, l'homme affirme qu’il ne s’agissait que d’une petite quantité de cannabis.



Stupeur et damnation !



Questionné sur la poudre blanche contenue dans le sachet en plastique, le jeune homme explique qu’il s’agit d’une boule antistress, un objet confectionné lors d’un atelier de travaux pratiques avec sa petite amie, avec un sac plastique et… de la farine.



Vérification faite, il s’agissait effectivement de farine.



L’information a été transmise aux douaniers à l’origine de la découverte qui ont reconnu que devant l'évidence des faits, ils avaient omis de procéder à un test chimique de détection de stupéfiants sur la poudre suspecte.



Reste la question de savoir pourquoi le chien spécialisé avait marqué le colis ? Il avait en fait flairé la barrette de résine de cannabis dissimulée dans le paquet qui elle, n’avait pas été découverte par les douaniers, sans doute trop contents d'avoir mis la main sur une importante quantité de cocaïne... Pierrot Dupuy Lu 137 fois Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur