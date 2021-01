Incivilités à la Rivière Langevin: 75 verbalisations le week-end dernier

Le communiqué de la mairie de Saint-Joseph



La période estivale conjuguée aux vacances scolaires de l’été austral drainent sur l’ensemble des berges de la Rivière Langevin un nombre de visiteurs très importants.



Les bassins comme les cascades sont des lieux très prisés et la ville enregistre une fréquentation importante la semaine comme les week-end.



De très nombreux véhicules affluent sur ce site dont les voies de circulation sont étroites, avec une route de la Passerelle qui se termine en cul de sac au niveau du village de Grand Galet.



Malgré les campagnes de sensibilisation et d’information, la ville, les riverains et les forces de l’ordre font face au même constat : incivilités et nuisances en tout genre, comportements inappropriés, stationnements anarchiques et dangereux causant des embouteillages importants, voire des blocages complets de la circulation. Dans ce dernier cas, les forces de l’ordre comme les services de secours n’ont plus possibilité d’accéder aux voies sur berges pour intervenir et porter assistance aux personnes.



Le week-end du 2 et 3 janvier dernier, la police municipale et la gendarmerie nationale ont dû intervenir à plusieurs reprises. Plus de 75 verbalisations ont été réalisées pour stationnements gênants ou dangereux, non respect de l’interdiction de pique niquer, baignade sur sites non autorisés ou non port du masque.



De tels comportements peuvent nuire à la sécurité de tous.



Aussi, il convient de rappeler à l’ensemble de la population que le site de la Rivière Langevin est et doit rester un lieu d’accueil agréable et serein, où la tranquillité des riverains doit être respectée, comme le code de la route ainsi que les arrêtés préfectoraux et municipaux en vigueur.





Dans ce contexte, la Ville de Saint-Joseph lance un nouvel appel au civisme et rappelle que :

-les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits

- le pique-nique et la consommation de nourriture sont interdits sur la voie publique

- le stationnement doit se faire sur les emplacements réglementés

- tout stationnement dangereux est passible d’une amende et de l’enlèvement du véhicule

- la pratique de la baignade et des activités aquatiques se fait dans les endroits autorisés

- le port du masque est obligatoire dans l’espace public

- vos déchets doivent être ramenés chez vous,

- le camping est interdit,

- les nuisances sonores à proximité des habitations sont interdites.





En cas de non-respect des règles, les personnes s'exposent à une verbalisation de 35 à 135 euros , conformément à l'arrêté préfectoral n°2020/3582 et à l’arrêté municipal n°848 du 30 décembre 2020.



Durant le prochain week-end du 9 et 10 janvier 2021, de nouvelles actions de sensibilisation et de contrôle seront menées.

Tout manquement à la réglementation en vigueur sera verbalisé par les forces de l’ordre présentes.

Pour des raisons de sécurité et de tranquillité publique, la ville et les forces de l’ordre seront dans l’obligation de restreindre ou de fermer l’accès à certaines portions des berges de la Rivière Langevin lorsque la capacité d’accueil maximum (circulation et stationnement) sera atteinte.



Tous les véhicules, dès lors qu'ils gênent la circulation, pourront être enlevés par la fourrière.



Pour que ce site de la vallée de Langevin reste accueillant et vous offre détente et sérénité, nous vous demandons de bien vouloir respecter le code de la route, la signalisation en place et les règles de savoir vivre ensemble.