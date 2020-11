A la Une ... Incinérateur à Pierrefonds: Pour une partie de l'opposition c'est toujours non

Ils ont mis leurs divergences de côté pour faire bloc contre le projet d’incinérateur. Jean-Gaël Anda, Emmanuel Doulouma et Richard Riani ont réaffirmé leur opposition au projet d’UVE d’Ileva et avancé des propositions alternatives à la combustion de nos déchets. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 à 13:50 | Lu 218 fois

"Nous ne sommes pas des opposants au président d’Ileva. Nous considérons aujourd’hui que ce projet n’est pas le mieux pour La Réunion", a martelé ce vendredi Jean-Gaël Anda entre deux passages de camions à Pierrefonds. Un site choisi pour donner un aperçu de l’impact circulatoire que pourrait avoir le ballet de 90 camions chargés de CSR (combustible solide de récupération produits à partir de nos déchets). "Aujourd’hui, l’urgence est mise en avant. Nous considérons que l’urgence est le fruit de la responsabilité de ces élus". "On nous parle d’UVE multifilière; pour nous c’est un incinérateur installé à Pierrefonds, brûloir à déchet de l’océan Indien", oppose encore une fois Jean-Gaël Anda. Le conseiller municipal et communautaire de l’opposition a évoqué le principe de précaution concernant les risques sanitaires. "Ce qui me sidère le plus, c’est le silence des habitants de la CIVIS et de Pierrefonds". Jean-Gaël Anda a également soulevé la question de l’impact sur la valeur du foncier à Pierrefonds mais aussi sur les productions agricoles qui s’y trouvent. "L’Autorité environnementale avait des réserves sur les émissions de fumées", pointe-t-il.



De son côté, Emmanuel Doulouma de Génération Ecologie a regretté les nouveaux positionnements politiques opposés à ceux tenus hier. "Les 24 maires de l’île choisissent encore la politique de facilité, celle des petits pas, avec un projet de gestion des déchets rétrograde. J’appelle cela la cataracte du politique". Si le candidat aux dernières municipales dit "Non à l’enfouissement, non à l’incinération", c’est "oui à la diminution de nos poubelles". "Limiter, responsabiliser, trier, recycler", des principes qui auraient dû être mis en place il y a bien longtemps. "Ici grâce à notre insularité, qui nous permettrait de contrôler l ‘entrée des matières à usage unique, non biodégradables, nous pouvons aller beaucoup plus loin et prouver que l’incinérateur comme l’enfouissement sont totalement inutiles".



En lieu et place d’une unité de valorisation énergétique (UVE), Richard Riani propose une unité de valorisation en hydrogène (UVH); par un procédé "de gazéification plutôt que de combustion". L’Université du Tampon fait actuellement des tests, assure l’artiste. L’UVH déjà utilisée au Japon recèlerait de nombreux avantages écologiques mais aussi en matière de création d’emplois. "J’ai déjà envoyé le dossier au président d’Ileva, mais il n’a jamais voulu me rencontrer".



Il s’agit donc d’agir, "après il sera trop tard". Une enquête publique est en cours jusqu’au 27 novembre sur le projet d’UVE défendu par Michel Fontaine. Pour Brigitte Hoarau, conseillère municipale et communautaire de l’opposition, il est aussi question de la responsabilité collective . "Il y a un risque pénal pour de nouveaux élus qui pourraient avoir à assumer ce choix".



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur

