"Incinérateur Sud: un grand enfumage avec l’argent des contribuables"

Courrier des lecteurs "Incinérateur Sud: un grand enfumage avec l’argent des contribuables"

Du côté des dépenses déjà engagées, nous avons un marché de 374 Millions d’euros dont 140 Millions d’euros rien que pour l’incinérateur, assorti d’un Prêt de 190 Millions sur 30 ans, soit 6,3 Millions d’euros / an ou 530 000 € / mois à rembourser par la Commune.



Ces dépenses sont définitives vu que le Syndicat de Traitement des Déchets Sud&Ouest ‘ILEVA’ s’est engagé à les payer d’une manière ou d’une autre, le marché pour la construction et l’exploitation de cet incinérateur ayant été signé "en misouk" le 28 décembre 2018.



A cela s’ajoutent des coûts cachés – non prévus dans les 374 M€ – comme l’export des Résidus hautement toxiques supplémentaires créés par le filtrage des fumées, appelés REFIOM, export très spécifique et encadré juridiquement et techniquement qui s’élèverait, pour 4 000 tonnes exportées, à plus de 16 Millions d’euros / an.



Du côté des recettes prévisionnelles, nous avons la vente d’électricité à EDF: environ 100 GWh / an (3 % de la consommation réunionnaise) représentant 14 Millions d’euros nets / an. Ces recettes ne sont qu’hypothétiques car le prix de revente de l’électricité, négocié de gré à gré avec EDF, doit être validé par l’Autorité indépendante en charge de l’Énergie en France : la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie).



Or et c’est là que le contribuable peut être surpris voire choqué, ILEVA n’a toujours pas obtenu de tarif d’achat garanti de ce contrat par la CRE! Pire encore, la CRE avait dès le 23 Oct. 2018, suite à la question ministérielle de M. David Lorion, préconisé au Président d’ILEVA de "ne pas signer ce marché" en l’état actuel des incertitudes financières.



La Commission a depuis clairement indiqué qu’elle ne pouvait garantir ce tarif uniquement si l’installation était expressément prévue dans la future Programmation Pluriannuelle de l’Énergie ou PPE co-élaborée par l’État et La Région Réunion. Or cette installation n’est pas inscrite dans cette feuille de route ‘Énergie’ 2019-2028 puisque les Réunionnais-es, en grande majorité, n’en veulent pas.



Nous voyons enfin une publicité remplie de mensonges à la gloire de l'incinérateur du Pôle Déchet Sud qui serait – à en croire ILEVA – bénéfique pour la Santé, extraordinaire pour le Recyclage, etc. Combien a coûté cette publicité, en pleine page de 2 journaux locaux, destinée à ‘enfumer’ les Saint-Pierrois et au-delà les Réunionnais-es?



C’est encore une fois notre argent qui alimente l’avidité du grand groupe industriel métropolitain titulaire du marché qui veut nous rassurer: "Tout va bien et surtout ne vous inquiétez pas: c’est pour votre santé, pour l’Environnement et votre pouvoir d’Achat" que des fumées toxiques seront rejetées, que des résidus dangereux seront créés et exportés à un coût exorbitant... Au-delà du ridicule de cette tentative de passe-passe sémantique, je déplore que certains croient encore que les Réunionnais-es soient à ce point naïf-ves et bêtes pour avaler de telles couleuvres.



Mais cela démontre une grande fébrilité dans le camp des adeptes de l’incinérateur et la meilleure preuve est la conclusion de cette page entière d’enfumage qui supplie La Région d’inscrire ce ‘monstre à brûler nos déchets-ressources’ dans la PPE réunionnaise afin que "les ressources nationales viennent participer aux efforts de financement locaux".



Or, la CRE a rappelé que l’électricité produite à partir de l’incinérateur ne pourra bénéficier du cadre de compensation national (CSPE) en l’état actuel de la politique énergétique du territoire: les Réunionnais souhaitent-ils payer pendant 30 ans une miette d’électricité au prix de leur santé et de leur cadre de vie, au mépris des emplois et de l’économie circulaire? Je ne le pense pas.



Est-ce que M. Le Président du Syndicat de Traitement des Déchets Sud & Ouest ‘ILEVA’ a manqué de discernement et / ou de prudence dans ce dossier? Est-ce que, comme on l’entend de plus en plus, il y aurait une histoire de "gros sous" derrière cela? Ce sera à la Justice de faire la lumière sur cette affaire mais une chose est sûre: signer un marché alors que le financement n’est pas bouclé et, pire, que celui qui valide vos recettes prévisionnelles vous écrit clairement ‘Ne signez pas’ pose question aux contribuables de Saint-Pierre et des 3 Intercommunalités (Casud, Civis, TCO). C’est, en tout état de cause, a minima le signe d’une gestion plus qu’hasardeuse des fonds publics.



Non l’argent – qui plus est concentré dans la poche de quelques personnes – ne fait pas tout! Et nous sommes persuadés que la raison, la santé des gens, la préservation de l’environnement, la volonté de développer des emplois durables l’emporteront sur les intérêts de grands groupes privés prêts à se faire de l’argent sur le dos - la santé et le porte-monnaie - des Réunionnais et des Réunionnaises. Richard Riani Lu 165 fois





