Incinérateur "RUN'EVA" de Pierrefonds : "Graves dangers pour la santé et l'environnement"

Pour Nathalie Bassire, l'incinérateur de Pierrefonds est "un projet écocide, qui va émettre des rejets toxiques dans l'atmosphère, ne va pas dans le sens des engagements internationaux, des obligations européennes, des principes constitutionnels et des textes législatifs de la France".

Je ne peux en aucun cas me réjouir de la pose de la 1ère pierre ce vendredi 10 septembre 2021 de l’Unité de Valorisation Energétique par incinération de déchets ménagers à Pierrefonds.



Son habillage écologique est peu convaincant, reposant principalement sur un tri bio-mécanique peu efficace par rapport au tri manuel (qui lui est source d’emplois locaux et durables), et sur une production d’électricité peu importante par rapport à la consommation totale d’électricité à La Réunion.



Cet équipement d’un coût de plus de 405 millions d’euros TTC (conception, réalisation, exploitation et maintenance) sur une quinzaine d’années va avoir des conséquences néfastes et graves pour la santé et l’environnement, mais aussi pour nos finances publiques et la fiscalité locale. Ce projet écocide, qui va émettre des rejets toxiques dans l’atmosphère, ne va pas dans le sens des engagements internationaux, des obligations européennes, des principes constitutionnels et des textes législatifs de la France ; il n’est en effet pas conforme aux objectifs fixés notamment par :



- l’Accord de Paris de 2015 (COP21) ratifié par notre pays en 2016 ;

- les directives du “paquet européen relatif à la qualité de l’air”, ainsi que les jurisprudences récentes y afférentes tant de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) que de la Cour de Cassation ;

- la Charte de l’Environnement adossée depuis 2005 à notre Constitution, et notamment le Principe de Précaution, ainsi que la jurisprudence y afférente du Conseil d’Etat ;

- les lois de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), de 2020 relative à la lutte anti gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), de 2021 “Climat et résilience” !



En ma qualité de députée de La Réunion, je déplore que l’on brûle avec ce projet d’incinérateur des textes de lois importants votés par le Parlement.



C’est un désastre pour l’avenir, avec notamment de grands dégâts compte tenu du changement climatique.



J’ai par ailleurs une pensée pour nos jeunes et moins jeunes, ainsi que nos générations futures, qui risquent de devoir faire face dans les prochaines décennies à des risques accrus de maladies graves respiratoires, voire de cancers …



En outre, à l’heure d’une flamblée des prix du transport maritime du fait de la crise sanitaire mondiale, je déplore que personne ne s’interroge sur les “coûts cachés” de l’exportation des dizaines de milliers de futurs déchets dangereux (REFIOM, Mâchefers, ...) issus de l’incinération des Combustibles Solides de Récupération (CSR) vers les installations classées de type 1 en France hexagonale. Le contribuable réunionnais devra hélas payer !



Je reste persuadée qu’il faut privilégier les modes prioritaires de gestion des déchets : la prévention et la réduction à la source des déchets, la réparation et la réutilisation, le tri et le recyclage, qui sont meilleurs tant pour l’environnement et la santé que pour l’emploi et le pouvoir d’achat des familles réunionnaises.



Nathalie BASSIRE

Députée de La Réunion