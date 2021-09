Politique "Incinérateur : Nos irresponsables politiques condamnent les générations futures"

Emmanuel Doulouma, délégué Génération Ecologie dans la 4ème Circonscription de La Réunion, s'exprime au sujet de la pose de la première du centre de traitement Run'Eva à Pierrefonds ce vendredi en présence du secrétaire d'Etat Clément Beaune.

Porte Parole de Saint-Pierre + Verte





C’est un véritable coup dur porté une nouvelle fois à l’Environnement à l’heure où un nouveau rapport du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat) prévoit une accélération du réchauffement climatique et tire la sonnette d’alarme sur la nécessité d’agir rapidement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.



Je m’élève face à :



nos IRRESPONSABLES politiques qui après avoir fait de Saint-Pierre la Capitale des déchets enfouis, font aujourd’hui de notre commune une cheminée d’émanations de fumée pour La Réunion pouvant avoir un impact sur la santé et la nature…



nos IRRESPONSABLES politiques qui depuis 20 ans n’ont agi que pour nous imposer l’idée qu’un Incinérateur serait l’unique solution pour le traitement des déchets. Pendant ce temps, ils entassaient des milliers de tonnes de déchets sous nos yeux. Ils se sont bien gardés de mener une politique écologique qui aurait pu réduire le volume de nos poubelles à travers la mise en place d’outils qui ont fait leur preuve ailleurs, comme la séparation de la collecte des biodéchets, la création de la taxe incitative ou encore en limitant l’entrée des matières plastiques à usage unique sur le territoire réunionnais…



nos IRRESPONSABLES politiques qui par ce projet, font le choix de donner un avenir à la surconsommation considérant que les ressources de notre planète sont inépuisables au lieu d’engager une politique de décroissance.



Aujourd’hui je prends acte également que ce projet a été porté, soutenu et baptisé ce soir (vendredi, ndlr) par le gouvernement Macron. Nos élus locaux se rendent donc complices d’un Etat Condamné pour inaction climatique le 03 février dernier. Je terminerai en rappelant à ces élus nationaux et locaux que « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants… » et que « le meilleur des déchets est celui qu’on ne produit pas ».



Emmanuel DOULOUMA

Délégué Génération Ecologie 4 ème Circonscription

